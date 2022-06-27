Стал известен гонорар Усика и Джошуа за согласие выступить в реванше

Стало известно сколько получат обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) за согласие провести реванш в супертяжелом весе, сообщает телеграм-канал MMA RUSSIA.

По информации источника на двоих они получат 65 миллионов фунтов стерлингов (79,95 миллионов долларов).

Поединок состоится 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Напомним, первая схватка между ними состоялась в сентябре 2021 года на Уэмбли (Лондон, Англия). Усик победил решением судей, но вынужден дать реванш, так как такой пункт был прописан в контракте.

Ранее был обнародован призовой фонд реванша.

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