Обнародован призовой фонд реванша Усик - Джошуа

Стало известно распределение доходов от реванша в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), сообщает vRINGe.com со ссылкой на британские СМИ.

Поединок состоится 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия).

По данным британских СМИ, за участие в реванше Джошуа заработает меньше, хотя призовой фонд поединка будет больше, чем это было в 2019 году во время схватки британца с американо-мексиканцем Энди Руисом-младшим.

В тот раз аравийские инвесторы предложили 60 миллионов долларов США, теперь же на кону будет около 80 миллионов. По данным источника, распределение призового фонда будет в соотношении 50/50, то есть по 40 миллионов.

Именно по этой причине в прошлый раз Джошуа в Саудовской Аравии заработал больше, несмотря на статус претендента, в бою с Руисом ему досталось около 50 миллионов чистыми (без процента от продажи входных билетов, без учета PPV и продажи прав на трансляцию в другие точки мира).

Напомним, первая схватка между ними состоялась в сентябре 2021 года на Уэмбли (Лондон, Англия). Усик победил решением судей, но вынужден дать реванш, так как такой пункт был прописан в контракте.