В США спрогнозировали нокаут в бою самого невезучего казаха в UFC

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Сегодня 17:14
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Американский журналист Стив Дункан назвал главное преимущество казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8) в бою против Джошуа Вана (7-1) из США. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он сделал прогноз и высказался о досрочном завершении противостояния.

Жумагулов выйдет в октагон 24 июня в рамках турнира UFC Fight Night в Джексонвилле (Флорида, США). Отметим, что казахстанец должен был подраться с бразильцем Фелипе Бунесом 17 июня в рамках турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США), но соперник снялся с боя из-за травмы. Всего у него отменилось четыре боя за два месяца.

"Перенос боя - это уже стресс для бойца. Если это произошло четыре раза, то это в любом случае срывает все планы по подготовке к поединку. С другой стороны, Жумагулов будет зол и заряжен на жесткий старт. Его соперник подобран на коротком уведомлении. Он не имеет большого опыта. Я думаю, что казахстанец может выиграть досрочно уже в первой половине схватки. Даже если противостояние продлится все отведенное время, Жумагулов выглядит фаворитом", - отметил Дункан.

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У казахстанца остался один поединок по контракту с американским промоушеном.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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