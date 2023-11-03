В США сделали заявление о возвращении казахстанского супертяжа после дисквалификации

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 19:36
©Universum Boxing

Американский журналист Джек Маккаферри высказался корреспонденту Vesti.kz о перспективах казахстанского боксера Жана Кособуцкого (19-1, 18 КО) после дисквалификации в бою с нигерийцем Эфе Аджагбой (18-1-1, 13 КО).

Их бой состоялся 27 августа в Талсе (США). Судьи засчитали казахстанцу поражение дисквалификацией после неоднократных ударов по сопернику ниже пояса.

"Кособуцкому представилась самая большая возможность в своей карьере. Однако он не справился с напряжением. В целом, потенциал у него есть. Ему нельзя терять свой темп. Нужно как можно скорее провести следующий бой. Также необходимо найти хорошего тренера и команду, которые смогут контролировать такие сложные эпизоды.

Это сумасшедший вид спорта. Это высокий риск и большое давление. Некоторые люди вспыльчивы. Возможно, он получил слишком много ударов по голове, и потерял контроль. Я не знаю. Однако, если появится дисциплина, - он вернется очень сильным", - отметил Маккаферри.

Отметим, что для Кособуцкого это было дебютное выступление в США, тогда как ранее он боксировал в Европе. Кроме того, это его первое поражение на профи-ринге. Также казахстанец лишился титула WBC Silver, перешедшего к Аджагбе.

Казахстанский супертяж выступил с заявлением после поражения в США

Метки:
Кособуцкий Жан Казахстан Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:36
Профи-бокс
В США сделали заявление о возвращении казахстанского супертяжа после дисквалификации
Сегодня , 19:00
Профи-бокс
Сбежавший от Алимханулы экс-чемпион выбрал следующего соперника
Сегодня , 14:51
Профи-бокс
Названы дата следующего боя и соперник Алимханулы
Вчера , 23:54
Профи-бокс
Судью боя Нганну - Фьюри предложили отправить в тюрьму
Вчера , 21:35
Профи-бокс
Майк Тайсон выбрал своего фаворита в бою Усик - Фьюри
Вчера , 17:42
Профи-бокс
Казахстанский боксер захотел провести поединок с Фьюри
Вчера , 13:20
Профи-бокс
"Ураган" с 24-ю победами стал кандидатом на бой с "Новым Головкиным" из Казахстана
Вчера , 12:21
Профи-бокс
WBA наградила казахстанского боксера за победу нокаутом
Вчера , 09:00
Профи-бокс
Брутальным нокаутом и апсетом в 1-м раунде закончился бой экс-чемпиона мира
1 ноября, 16:00
Профи-бокс
Стала известна дата следующего боя казахстанского спарринг-партнера Тайсона Фьюри
© 2008 - 2023 ТОО «EML»