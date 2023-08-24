В США поделились ожиданиями от второго боя Джукембаева в США

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 18:16
©instagram.com/batyr_jukembaev

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz второй бой казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (20-1, 16 КО) в США. В ходе беседы специалист высказался о его перспективах.

По информации BoxRec.com, возвращение Джукембаева запланировано на 20 сентября в Плант-Сити (штат Флорида, США). Соперник пока неизвестен.

"Джукембаев потерял свой темп. После поражения от Матиаса он не выглядит претендентом. Вероятно, это удастся исправить. Возможно, произойдет преображение и со второй попытки он сможет добиться успеха в США. Если успех будет достигнут в ярком стиле, то можно подумать о продолжении. На данный момент не могу сказать, что от него ожидать. Надо будет посмотреть его в деле", - отметил Джукембаев.

Для казахстанца предстоящий бой станет вторым в США. Дебют на американском ринге состоялся в 2021 году и закончился для Джукембаева первым поражением в карьере.

После этого Батыр провел по одному поединку в Канаде и Казахстане, которые завершились досрочной победой казахстанца.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Джукембаев Батыр

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 18:16
Профи-бокс
В США поделились ожиданиями от второго боя Джукембаева в США
Вчера , 14:07
Профи-бокс
Именитого промоутера уличили в страхе перед дебютом казахстанского супертяжа в США
Вчера , 11:25
Профи-бокс
Подготовка к бою? Казахстанский боксер из команды Головкина приступил к тренировкам в США
Вчера , 09:29
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы заинтриговал громким заявлением
23 августа, 22:43
Профи-бокс
Есть только один по-настоящему значимый пояс в боксе - Кроуфорд
23 августа, 17:06
Профи-бокс
Казахстанскому супертяжу вынесли вердикт в дебютном бою в США
22 августа, 16:55
Профи-бокс
Демьяненко назвал фаворита объединительного боя Алимханулы
22 августа, 11:50
Профи-бокс
Попытка №2. Батыр Джукембаев получил бой США
22 августа, 10:40
Профи-бокс
Канело Альварес сделал неожиданное признание про бокс
21 августа, 15:11
Профи-бокс
Кроуфорд озвучил решение по бою с Чарло
© 2008 - 2023 ТОО «EML»