В США назвали главных кандидатов на роль "наследника Головкина"

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Сегодня 18:32
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Американский журналист Джек Маккаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz сравнил казахстанских боксеров и составил топ-лист из проспектов, способных достичь величия экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

"В Казахстане очень много хороших и перспективных боксеров. Понятно, что главной звездой является Геннадий Головкин. Он очень популярен во всем мире. У него немало поклонников. Остальным казахстанцам до него очень далеко. Наибольшие шансы достичь высот GGG у чемпиона в среднем весе - Жанибека Алимханулы. Следующим в списке идут Мейирим Нурсултанов и Султан Заурбек. Также можно порассуждать о шансах Жанкоша Турарова и Батыра Джукембаева. Очень жаль, что заморозилась карьера Али Ахмедова. Эти боксеры действительно способны приблизится к так называемой категории А, и даже получить неплохие бои", - отметил Маккаферри.

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К слову, Алимханулы владеет двумя чемпионскими поясами IBF и WBO в среднем дивизионе. Нурсултанов, является первым рейтингом номера WBC в той же категории. Заурбек, прозванный "Новым Головкиным", входит в топ-5 рейтинга WBA во втором полулегком весе. 

Между тем, Джукембаев и Тураров входят в топ-15 списка WBA в первом полусреднем весе. Единственным из названных боксеров вне рейтинга является Ахмедов.

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Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Заурбек Султан Джукембаев Батыр Ахмедов Али Нурсултанов Мейирим Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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