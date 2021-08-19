Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) в Гамбурге 21 августа будет защищать пояс WBA International в супертяжелом весе, а в случае успеха отыграет еще несколько позиций в рейтинге дивизиона. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В сводной классификации от boxrec.com Кособуцкий занимает 44-ю позицию с 5.160 балла, а его соперник, американец Джои Давейко (21-8-4, 12 КО), расположился на пять строчек ниже (4.469). Их поединок получил статус в три звезды, ведь оба боксера входят в топ-50 дивизиона.

Предположим, что победа казахстанца поднимет его как минимум на четыре-пять строчек. Этот скачок позволит подняться в группу сильнейших 40 боксерам супертяжелого веса. А на подходе к топ-30 уже есть несколько хорошо известных нам спортсменов: 34-м идет хорват Филип Хргович (12-0, 10 КО), а 37-м - Арсланбек Махмудов (12-0, 12 КО) из России.

С победой над Давейко Кособуцкий догонит потенциального соперника другой звезды супертяжелого веса из Казахстана - Ивана Дычко (10-0, 10 КО). Речь идет о Джонатане Райсе (14-6-1, 10 КО), который расположился в рейтинге 40-м, а в сентябре выйдет на поединок против двукратного олимпийского призера.

Таким образом, 32-летний Кособуцкий заметно улучшит свои перспективы, если победит американца. Давейко не в первый раз боксирует с соперником, у которого нет поражений, и практически все проиграл. Лишь Калвин Нуньес, который шел с серией из 15 побед, пострадал от Джои. В других поединках были только неудачи.

Казахстанский супертяж рассказал о подготовке к защите титула от WBA против "крепыша" с 12 нокаутами

Добавим, что Кособуцкий уже боксировал в Гамбурге и оба раза выиграл досрочно: в конце 2019 года он нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!