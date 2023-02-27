Спарринг-партнер Головкина нокаутом выиграл титульный бой и вошел в историю

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Конголезский боксер Илунга Макабу (29-3, 25 КО) проиграл шведу Баду Джеку (28-3-3, 17 КО) и потерял свой титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе, сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел в Саудовской Аравии, а его развязка наступила в заключительном, 12-м раунде. Джек зажал Макабу у канатов и начал его рьяно избивать, пока не вмешался рефери и не остановил бой.

Таким образом 39-летний Джек стал самым возрастным чемпионом в истории первого тяжелого веса.

Добавим, что Баду был напарником по залу и спарринг-партнером легенды казахстанского бокса Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

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Метки:
Баду Джек Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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