Спарринг лишил абсолютного чемпиона боя с топовым соперником

Обязательный претендент по линии IBF австралийский боец второго легчайшего веса Сэм Гудман (19-0, 8 КО) вынужденно отказался от боя с абсолютным чемпионом дивизиона японцем Наоей Иноуэ (28-0, 25 КО), передает Vesti.kz.

Первоначально поединок должен был состояться в декабре в Токио (Япония), но Гудман получил рассечение во время спарринга. Бой перенесли на 24 января. За две недели до поединка стало известно, что у претендента рецидив травмы - рассечение раскрылось.

Отмечается, что это была последняя спарринг-сессия Гудмана в преддверии вылета в Японию. На этот раз речь идет о серьезном рассечении - бойцу понадобится минимум полгода на то, чтобы залечить травму. По данным ESPN, претенденту придется перенести пластическую операцию.

Ивент был на грани срыва. Промоутер чемпиона принял решение искать оппонента на замену. Ожидается, что его имя объявят уже в ближайшее время.