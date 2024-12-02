Соперник "Казахского короля нокаутов" заговорил про Головкина: будет Big Drama Show?

Польский боксер второго полулегкого веса Дамиан Вржесинский (28-3-2, 7 КО) поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от боя с казахстанцем Султаном Заурбеком (18-0, 13 КО). В ходе беседы он вспомнил о другом именитом предствителе Казахстана - Геннадие Головкине.

Поединок Заурбека с Вржесински пройдет 7 декабря в Уотерфорде (Ирландия).

"Это будет серьезная битва. Я смотрел бои своего соперника. Он выглядит неудержимым, быстрым и резким. У него прекрасная техника и навыки боя. Я думаю, что мы покажем хороший бокс. Вы сами понимаете, что в боксе все может произойти. Не хочу прогнозировать. На ринге все увидите. Я точно уверен в том, что всем зрителям будет интересен наш поединок.

Вообще, казахстанские боксеры очень сильные. Геннадий Головкин - считается одним из величайших бойцов среднего веса. Я думаю, у вас очень хорошие традиции. Это добавляет интереса к бою с моим следующим соперником. Верю, что у нас будет свое Big Drama Show", - отметил Вржесинский.