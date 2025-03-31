Соперник Жанибека Алимханулы потребовал реванш

Британскому боксеру Дензелу Бентли (21-3-1, 17 КО) рекомендовали набраться терпения в ожидании реванша с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

Промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл детали ситуации, подчеркнув, что Бентли находится в хорошей позиции, но не должен спешить:

"Дензел занимает первую строчку в рейтинге, поэтому наша задача - поддерживать его в форме, пока он не получит шанс. Важно сохранять терпение. Мы постараемся организовать бой за чемпионский титул, но торопиться не стоит. Вспомните, как Фрэнк Бруно ждал больше года, прежде чем получил свой шанс. Нужно просто доверять процессу и не суетиться".

Уоррен также отметил, что Жанибек остается сильным чемпионом, и реванш с ним будет непростым:

"Дензел показал хороший бой в первом поединке, но впереди его ждет еще одно серьезное испытание. Если он хочет завоевать титул, ему придется пройти через этот вызов. И он будет к нему готов - в этом можно не сомневаться", - сказал Уоррен The Ring.

Бой Алимханулы и Бентли состоялся 12 ноября 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой казахстанца судейским решением.

Жанибек выйдет на ринг 5 апреля в Астане, где в рамках вечера бокса проведет защиту титулов против непобежденного француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО).