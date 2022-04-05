Соперник Алимханулы высказался о бое за титул WBO

Британский боксер Дэнни Дигнум (14-0-1, 8 КО) выступил с очередным заявлением о бое с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дигнум опубликовал пост у себя в Instagram, сопроводив его следующим описанием:

"Сбылась моя мечта - боксировать за титул чемпиона мира, приехав туда, чтобы сделать большой апсет. Многие так называемые бойцы отказались от этой возможности, я же на 100 процентов готов к этому. Я занимаюсь боксом с девяти лет и мечтал о таких поединках. Спасибо моей команде за то, что обеспечили мне этот бой", - написал британец.

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Ранее Дигнум отреагировал на объявление о бое за чемпионский титул.

Напомним, что боксеры поспорят за титул временного чемпиона WBO в среднем весе. Бой пройдет 21 мая в США.

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