Сокрушил? Появилось видео нокаута от казахстанского боксера после нокдауна

Появилось видео нокаута от казахстанского боксера Султана Заурбека (13-0, 9 КО) в рейтинговом поединке во втором полулегком весе, который проходил в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.

25-летний боксер досрочно победил 24-летнего аргентинца Николаса Ботелли (11-7, 6 КО) по прозвищу "Питбуль", нокаутировав его в пятом раунде.

Добавим, что в третьем раунде сам Заурбек побывал в нокдауне, но сумел переломить ход встречи.

Казахстанец в Лондоне должен был защищать титул WBO European в поединке против Хайтема Лаамуза (17-1, 7 КО) из Мальты, но за день до боя были внесены изменения.

Казахстанский боксер побывал в нокдауне и нокаутировал соперника

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