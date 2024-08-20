Собран идеальный боксер. Что взяли от Головкина?

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Сегодня 12:21
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Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес (20-0, 13 КО) сложил образ идеального боксера, передает Vesti.kz.

"Скорость - Заб Джуда. Мощь - Геннадий Головкин. Футворк - Василий Ломаченко. Бойцовский IQ - Теренс Кроуфорд. Крепость бороды - Головкин", - отметил Родригес.

Отметим, что Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). С февраля GGG возглавляет НОК Казахстана.

Недавно появилось сообщение о том, что Головкину предложили бой против американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО). Их бой может состоятся в Саудовской Аравии.

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Метки:
Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Кроуфорд Теренс Профессиональный бокс

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