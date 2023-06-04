"Со щитом". Канело призвали завершить карьеру

Олимпийский призер и бывший чемпион в полутяжелом весе, легендарный американский боксер Антонио Тарвер, призывает абсолютного чемпиона в суперсреднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (59-2-2, 39 KO), завершить свою карьеру "со щитом", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Тарвер выражает согласие с мнением о том, что Канело достиг пика своей карьеры и теперь должен уйти из бокса, сохраняя свой превосходный статус:

"Но он все еще Канело. Ему нужно уйти так, как уходят реальные чемпионы. Нужно передать эстафетную палочку. Нужно выйти в ринг против того, с кем ты будешь андердогом. Это может быть твой последний бой. Но ты все равно уйдешь из ринга со щитом. А еще ты испытаешь себя. Думаю, ему нужен бой с кем-то достойным. С тем, кому Канело сможет передать эстафетную палочку. С тем, кто сможет достойно вести за собой бокс. А если он и вовсе побьет такого бойца, то докажет, что он всё ещё "тот самый настоящий Канело", - заявил Тарвер.

Тарвер не хотел бы, чтобы Канело дрался в таких боях, как с Джоном Райдером:

"Думаю, пришла пора дать бой такому чуваку, как Давид Бенавидес. Реален ли его бой с Деметриусом Эндрэдом? Блин, мне нравится этот чувак. Олимпиец, медалист, умеет драться. Но я знаю, как здесь ведут дела. Знаю, что такому чуваку не дадут эту возможность. Мне это не нравится, ведь чувак очень талантлив, но это факт. Просто у Деметриуса нет за спиной правильных людей, нет правильной команды. Бокс - красивый спорт, но и г**на в нем хватает", добавил Тарвер.

Последний бой Канело провел 6 мая, когда судейским решением победил британца Джона Райдера (32-6, 18 КО). Этим самым Сауль защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.