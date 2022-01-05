Сначала Мурата, потом Юбенк? Топ-план Головкина на 2022 год

Есть вероятность того, что в этом году мы с вами увидим одно из больших противостояний с участием чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). GGG может встретиться в ринге с давним "другом" британцем Крисом Юбенком-младшим (31-2, 23 КО). Бой точно не будет лишен внимания, а сами боксеры смогут поставить точку в своем споре. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Их история насчитывает не один год. Эксперты стравливают боксеров едва ли не каждый сезон, убеждая в том, что ведутся обсуждения контракта. Однако пока ни один из инсайдов не сработал - Юбенк и Головкин так и не встретились лицом к лицу.

Был период, когда стороны были практически на грани подписания соглашения на бой. Только вот в последний момент британец по неизвестным причинам "соскочил" с переговоров - все шаги оказались напрасными. Мир так и не увидел это противостояние.

Сам Юбенк позже осознал, что потерял свой шанс заработать, прославиться, выйти из тени своего именитого отца. При каждом удобном случае он затрагивает тему боя с GGG: рассуждает о датах, о своей готовности к этой битве.

В общем, история жива, поддерживается красноречивыми интервью, выпадами в сторону казахстанца. Инсайдеры, в свою очередь, вновь утверждают, что поединок возможен. Более того, он якобы может пройти в этом году.

И надо подчеркнуть, это было бы здорово. Серьезно. Юбенк - вполне себе подходящий вариант. Здесь и внимание со стороны любителей бокса, и чек солиднее на фоне того же поединка против претендента из Бразилии Эскивы Фалькао.

Да и интрига хотя бы есть (снова на фоне Фалькао). Крис не из тех, кто отдаст поединок. Он точно готов сражаться. Тем более, на кону решение давнего спора и вопроса. И этот год - подходящий период, чтобы определить сильнейшего.

Сам Головкин в скором времени будет драться с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). владеющим поясом "суперчемпиона" WBA. Большое событие, учитывая, что на кону сразу несколько титулов чемпиона мира в среднем весе. И вот после этого можно пойти и на Юбенка. Не факт, что будут еще топовые варианты.

При этом не хотелось бы, чтобы GGG лишь единожды появился в ринге в 2022-м. Так что стоит рассмотреть вариант с британцем. На его родине поединок имел бы еще больше бонусов, чем в США. Боксерам удалось бы собрать вместительный стадион.

Да и рубка была бы шикарная. Оба работают агрессивно, есть напряжение, которое может трансформироваться в спортивную злость. А это уже дополнительный огонь. Целая стихия в ринге. Надеемся, что стороны рассмотрят вариант очной битвы. Зрелище будет обеспечено.

Пока же фокусируемся на Мурате и объединении титулов. Напомним, бой Головкина против японца ожидается весной.