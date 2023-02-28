"Смит откажется". Назван реальный претендент на чемпионский бой с Алимханулы

Британский журналист Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил, почему бой казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) с Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО) из Великобритании не состоится. Также специалист предложил следующего соперника для представителя Казахстана.

Напомним, что WBO обязала Алимханулы и Смита договориться о бое в течение 20 дней. Уже известна реакция казахстанца на это решение. Помешать Смиту встретиться с Жанибеком могут обязательства британца по проведению реванша со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим, которого Лиам нокаутировал в четвертом раунде в январе.

"Я думаю, что Юбенк активирует пункт о реванше. Ему необходимо доказать, что поражение от Смита было случайностью. Это обеспечит большой гонорар Лиаму, достаточный, чтобы отказаться от чемпионского боя.

Дальше с подбором соперников будет сложнее. Ближайшие три боксера по рейтингу нескоро смогут ответить на вызов Алимханулы. Остается обратить внимание на тех, кто немного ниже. Лично мне кажется оптимальным бой с Хамзой Ширазом. Он сейчас свободен и входит в топ-10 рейтинга. Этот поединок в Великобритании привлечет внимание зрителей", - отметил Смит.

Стоит отметить, что ранее WBO не удалось организовать обязательные защиты титула с участием Деметриуса Андраде, Хайме Мунгии и Эскивы Фалькао.