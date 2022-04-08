Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) имеет шансы досрочно победить обладателя пояса WBA Super в этом дивизионе Риоту Мурату (16-2, 13 КО), пишет сайт vRINGe.com. Популярный ресурс о боксе дал прогноз на поединок, который пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония).

Источник разобрал манеру бокса японца: "Несмотря на колоссальное преимущество в антропометрии, это не принесет Мурате никаких дивидендов. Его дистанция - средняя. Разговоры о невероятном джебе японца - миф - сокращает расстояние к сопернику, спрятавшись за блоком.

Мурата частенько пассивничает, что против Головкина словно подписанный себе же смертный приговор. И вообще, стилистически он просто создан под казахстанского ветерана: без джеба, медленный, предсказуемый, с плохой координацией и никудышной защитой", - пишет сайт.

О шансах Мураты было сказано следующее: "Шансы Мураты? Разве что в том случае, если окажется, что Головкин существенно сдал с момента последнего проведенного поединка. Хотя… Пожалуй, даже этого мало.

Японцу нужно подойти к схватке с каким-то самурайским настроем. Его задача - навязать силовой и темповой бокс, работать агрессивным первым номером, вынудить пятиться соперника и при этом побыстрее сокращать к нему дистанцию. Его задача - боксировать а-ля Джо Джойс (кстати, есть в них что-то похожее). Идеально - отыскать такой же крутой джеб, как у Джойса. С ним шансы были бы значительно выше.

Но поскольку "старого пса новым штукам не выучишь" (особенно в том случае, если пес вылезает из конуры только по большим праздникам), а простой Мураты на момент боя составит почти два с половиной года, предлагаем остановиться на самом очевидном варианте - Головкин досрочно", - резюмировал авторитетный портал.

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Напомним, накануне боя за три титула - два пояса Головкина и один Мураты - боксеры прошли взвешивание и уложились в предельный вес среднего дивизиона. Лимит среднего веса - 160 фунтов, или около 72,5 килограмма.

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