СМИ напомнили о казахстанских корнях Владимира Кличко

OBOZ.UA рассказал о детстве и спортивном пути Владимира Кличко, вспомнив, где родился будущий олимпийский чемпион 1996 года и как он пришел в бокс, передают Vesti.kz.

На профи-ринге украинский боксер одержал 64 победы, в 53 случаях нокаутом и потерпел пять поражений. Последний поединок он провел 29 апреля 2017 года, когда в 11-м раунде капитулировал перед британцем Энтони Джошуа.

"Владимир появился на свет в 1976 году в военном городке Солнечный в Казахстане, где служил его отец-военный. Поселок находился недалеко от космодрома "Байконур", однако, в отличие от своего старшего брата Виталия и сотни тысяч советских мальчишек, будущий чемпион не мечтал стать космонавтом. И ему понадобилось время и пример Виталия, чтобы найти свой путь. Братьям Кличко пришлось много переезжать, пока в 1985 году отца не перевели в Киев, где первым домом боксеров стало общежитие вблизи аэропорта "Жуляны"...", - пишет издание.

Ранее известный промоутер Том Леффлер рассказал о вероятном возвращении на ринг Владимира Кличко, подробности - тут.