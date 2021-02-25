"Слишком много монстров". Британский эксперт высказался о будущем Каната Ислама и его шансах на бой с "Канело"

Канат Ислам упустил свой шанс взобраться на вершину. В беседе с корреспондентом Vesti.kz британский эксперт в мире профессионального бокса Ли Кормли отметил главную причину не самой успешной карьеры казахстанца. Также он категорично высказался о его шансах на встречу с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и на успех в своем дивизионе.

"Канат Ислам всегда считался перспективным боксером. Однако его главным врагом стали травмы. За последние четыре года он выходил на ринг считанные разы. Очередное возвращение получилось успешным, но перспектив у Ислама я не вижу. Этот боксер пропустил свой пик формы. Возможно, мы увидим пару хороших боев, но в среднем дивизионе слишком много монстров. Ему вряд ли удастся добиться успеха в такой опасной среде. Бой с "Канело" невозможен. Расписание мексиканца известно на ближайшие пару лет. В нем фигурируют только чемпионы и известные бойцы. Ислам недостаточно хорош для того, чтобы "Канело" его заметил", - отметил Кормли.

Напомним, что в воскресенье, 21 февраля, в Майами (штат Флорида, США) Ислам встречался с эквадорцем Джейсоном Минду и нокаутировал его в седьмом раунде. После боя Ислам бросил вызов Альваресу, а его промоутер Нельсон Лопес сообщил о планах по проведению поединков в мае и сентябре.