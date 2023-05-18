Сколько зрителей ESPN посмотрели чемпионский бой Жанибека Алимханулы

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Сегодня 20:25
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Стало известно, сколько зрителей ESPN посмотрели последний бой чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) против Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО). Казахстанец нокаутировал канадского претендента во втором раунде и тем самым во второй раз защитил свой титул, сообщают Vesti.kz.

По информации бывшего телевизионного продюсера Джеди Гудмана, этот поединок посмотрели 714 000 зрителей ESPN в прямом эфире не по системе платных трансляций (PPV). Это второй показатель.

Первый - у боя с участием американца Шакура Стивенсона, нокаутировавшего в апреле в шестом раунде японца Шуичиро Йошино - 804 000 зрителей.

На третьем месте находится мартовский поединок Хосе Рамиреса (США) и Ричарда Комми (Гана), который собрал 639 000 зрителей. Рамирес финишировал соперника в 11-м раунде.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO

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