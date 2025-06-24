Скандал набирает обороты? Канело разоблачили перед боем года

Чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) резко высказался в адрес Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО), обвинив мексиканца в систематическом применении запрещенных препаратов, сообщают Vesti.kz.

По словам Бенавидеса, доминирование Альвареса в ринге не такое уж и чистое - и давно вызывает сомнения у многих в боксерском сообществе.

"Если бы он был уверен в себе на 100 процентов, то ничто не помешало бы ему принять бой со мной. Особенно с учетом того, что все в его команде на стероидах. Все. В том числе и он сам.

Он никогда не слезал со стероидов. Конечно! И сейчас он на стероидах! Чувак, а как такое может быть, что пять человек из его команды попались на запрещенных препаратах? Все эти ребята из его команды сидят на этом", - сказал Бенавидес на YouTube-канале Clocked N’Loaded.