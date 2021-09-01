В Штатах оценили шансы непобежденного казахстанца получить бой с "Канело"

Редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил шансы победителя боя за звание претендента на чемпионский пояс по версии WBA между Айдосом Ербосынулы (15-0, 10 КО) и боксером из Гайаны Алленом Ленноксом (22-1-1, 14 КО) встретиться с сильнейшим представителем организации мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО).

"Шанс на то, что победитель боя между Ербосынулы и Ленноксом получит возможность встретиться с Саулем Альваресом в ближайшее время, - невысок. Его фактически нет, ведь "Канело" регулярно выставляет пояс WBA и защищает его. Как известно, у этой организации обязательная защита проводится раз в два года. Поэтому выставить ему ультиматум не получится. При этом вряд ли кто-либо из этих имен привлечет внимание "Канело". У него есть другие соперники, поединки, с которыми сгенерируют большую прибыль. Вероятность боя с "Канело" в любом случае есть, но она мала", - отметил МакКаферри.

Поединок Ербосынулы и Леннокса пройдет 12 сентября в Нур-Султане. Казахстанец отметил, что бой будет иметь важнейшее значение для него. В свою очередь его соперник выразил уверенность в итоговом успехе.

Ербосынулы не выходил на ринг с декабря прошлого года. Тогда он в в столице Казахстана нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.

Между тем "Канело" 6 ноября в Лас-Вегасе (США) в бою за звание "абсолюта" встретится с американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО), владеющим поясом IBF.

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