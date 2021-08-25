"Я знаю, как победить". Соперник Ербосынулы - о настрое на бой за звание претендента на чемпионский пояс

Соперник казахстанца Айдоса Ербосынулы (15-0, 10 КО) боксер из Гайаны Аллен Леннокс (22-1-1, 14 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о своем настрое на предстоящий поединок за звание обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBA. Он также назвал свое преимущество перед хозяином ринга.

"Основной этап подготовки я провел в Нью-Йорке. У меня был хороший лагерь. Мне помогали талантливые боксеры. Я подхожу к бою в хорошей форме. В сентябре за три дня до боя я с командой отправлюсь в Казахстан. Надеюсь, что все пройдет по плану и поединок состоится.

Я не выходил на ринг год. Я предвкушаю этот момент. Я впервые окажусь в Казахстане. Это очень интересно. Мой соперник обладает хорошим послужным списком. Он дрался с опытными боксерами и будет выступать на родной земле. Это большое преимущество. Все будут против меня, но так даже интереснее. У меня есть свой план, и я знаю, как победить в этом бою. Я настроен выйти на чемпионский бой и хочу победить", - отметил Леннокс.

"Это давит психологически". Непобежденный казахстанец поделился настроем на бой за звание претендента на чемпионский титул

Их поединок пройдет 12 сентября в Нур-Султане, где в декабре прошлого года Ербосынулы нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global. Однако данный бой станет для казахстанца первым, из-за коронавируса он вынужден был отказаться от встречи с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО) за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

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