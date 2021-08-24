"Это давит психологически". Непобежденный казахстанец поделился настроем на бой за звание претендента на чемпионский титул

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о своей подготовке к бою с боксером из Гайаны Алленом Ленноксом (22-1-1, 14 КО). В ходе беседы он высказался о значении этого поединка и своем особенном настрое на это событие.

"Я сейчас готовлюсь в Москве. У нас прекрасно проходит подготовка. Чувствую себя прекрасно. Я полностью восстановился после болезни и готов к поединку. Я видел соперника. Он очень сильный и техничный боксер. Он был чемпионом. Этот поединок - очень важен для нас обоих. Я готовлюсь, отрабатываем стратегию и тактику.

Выступать на родине - всегда особенно приятно, однако и ответственность не тебе большая. Многие верят в меня и ждут от меня только победы. Это давит психологически. Но я постараюсь показать лучший бокс и оправдать их ожидания", - отметил Ербосынулы.

Их поединок пройдет 12 сентября в Нур-Султане, где в декабре прошлого года Ербосынулы нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global. Однако данный бой станет для казахстанца первым, из-за коронавируса он вынужден был отказаться от встречи с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО) за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

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