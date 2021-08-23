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Стало известно место проведения боя непобежденного казахстанца за звание обязательного претендента на титул WBA

Стало известно место проведения боя непобежденного казахстанца за звание обязательного претендента на титул WBA
©Suleimen Promotions
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Стало известно место проведения боя казахстанского суперсредневеса Айдоса Ербосынулы (15-0, 10 КО) за звание обязательного претендента на титул WBA Interim с боксером из Гайаны Алленом Ленноксом (22-1-1, 14 КО), передает корреспондент Vesti.kz

Их поединок пройдет 12 сентября в Нур-Султане (Казахстан). Подробнее о сопернике казахстанца можно прочитать здесь.

Ербосынулы не выходил на ринг с декабря прошлого года. Тогда он в Нур-Султане нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.

Он должен был вернуться на ринг весной в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО). Но за неделю до встречи в Германии казахстанец заболел коронавирусом, в итоге поединок отменили.

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Метки:
Ербосынулы Айдос Профессиональный бокс

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