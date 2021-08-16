Спарринг-партнер самого Хопкинса. Чему научил легенда бокса следующего соперника Ербосынулы

Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) в скором времени проведет бой за звание обязательного претендента на титул WBA во втором среднем весе. Его соперником выступит Аллен Леннокс (22-1-1, 14 КО) из Гайаны, имеющий в биографии интересные моменты. Подробнее - в материале Vesti.kz.

По всей видимости, вынужденные каникулы казахстанского профи подошли к концу. Ему удалось справиться с коронавирусом, провести восстановление и начать подготовку к большому вызову. Впереди крепкий соперник из экзотической Гайаны.

Айдос расширит географию своих соперников. Это так, сопутствующий факт. Главное - это возвращение и статус предстоящего события. Он станет участником элиминаторного боя от WBA, что для камбэка просто шикарно - есть шанс вмешаться в гонку за самые ценные пояса.

Дополнительным бонусом является предстоящий соперник. Аллен Леннокс - не последний человек в дивизионе. Он довольно хорошо себя проявил на профи-ринге, даже дошел до поединка за титул WBA Interim. Правда, проиграл его единогласным решением судей.

Тем не менее поражение не откинуло его далеко назад. Напротив, гайанец остался в игре. Теперь, как и Айдос, собирается закрепиться в титульной гонке. Так что для обоих боксеров противостояние станет с единственным приемлемым исходом - победой.

В профессионалы Аллен ушел в 2004 году. В любителях он выступал в основном у себя на родине. И по некоторой информации, успел провести 42 поединка, после чего отправился покорять профи-ринг.

На старте он успел подраться в Австралии, Индонезии, Нью-Йорке, Гайане. После этого вояжа случилось большое событие в его карьере - он стал спарринг-партнером легенды бокса Бернарда Хопкинса.

"Работа с Бернардом стала для меня одной из лучших возможностей в жизни. И я многому научился у него. Он один из самых умных боксеров в спорте. Это очень помогло мне в карьере боксера. Его интеллект, действия в ринге, подход к боям - это нечто нереальное",- комментировал Аллен.

В себе же он ценит умение контролировать ситуацию. Леннокс считает, что хладнокровие крайне необходимо в ринге и за его пределами. И в этом ему помогает дыхание, глубина которого позволяет гайанцу держаться подальше от эмоциональной бури.

Он использует силовой бокс. Работает по этажам, прессингует. Однако с трудом даются техничные боксеры. При хорошей защите он все равно пропускает и не может подстроиться сразу же, что и вылилось в его поражение в последнем бою.

Так что Айдос вполне способен разбить своего оппонента. Главное, суметь адаптироваться к стилю гайанца. Он левша, что может доставить некоторые проблемы. В любом случае бой должен получиться вполне интересным и зрелищным.

Возвращение намечено на 12 сентября.

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