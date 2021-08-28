Калеб Плант выразил уверенность в победе над "Канело" в бою за звание абсолютного чемпиона

Чемпион IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) считает, что ему под силу победить обладателя поясов WBA, WBO и WBC Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО).

Напомним, что боксеры проведут поединок за звание абсолюта 6 ноября в Лас-Вегасе (США). Плант считает, что именно он будет праздновать триумф.

"6 ноября я стану первым абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Мне просто нужно выйти в ринг и быть собой. У меня есть все необходимое для победы над Альваресом", - цитирует Планта BoxingScene.

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