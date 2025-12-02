Без шансов? Назван победитель боя Алимханулы - Лара за три титула чемпиона мира

Известный американский обозреватель бокса Шон Зиттель высказал прогноз на предстоящий титульный бой казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) против кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO), передают Vesti.kz.

Назван главный козырь Алимханулы

Главный поединок года в реднем весе пройдёт 6 декабря в Сан-Антонио (США). На кону сразу три чемпионских титула — WBO, IBF и WBA. По словам эксперта, именно уроженец Жыланды выглядит предпочтительнее:

"Жанибек выиграет этот бой. Ларе 42 года. Я понимаю, что его левая рука отлично выручала его после перехода в средний вес. Но финты Жанибека, его большая продуктивность и свежесть должны определённо принести ему победу", — написал Зиттель в соцсети X.

Состояние Лары: почти год без боёв

42-летний кубинец провёл свой последний поединок в сентябре прошлого года. Тогда он впервые в карьере одержал досрочную победу над экс-чемпионом мира в двух дивизионах Дэнни Гарсией, отправив американца в нокаут. После этого Лара не появлялся в ринге более года.

Алимханулы подходит к бою в боевом тонусе

Жанибек Алимханулы, которому сейчас 32 года, свой последний поединок провёл в апреле 2025 года. Он уверенно разобрался с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге, нокаутировав соперника в начале пятого раунда.