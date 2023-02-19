В шаге от топ-3. Казахстанцы ворвались в элиту рейтинга WBC в весе "Канело" и Головкина

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 07:45
©DAZN

Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) и выступающий во втором среднем весе Али Ахмедов (19-1, 14 КО) улучшили свои позиции в рейтинге WBC в своих дивизионах, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, Ахмедов поднялся с пятого на четвертое место, приблизившись к лидирующему в списке американцу Кейлебу Планту. Следом за ним располагается француз Кристиан Мбилли, а далее его соотечественник Эрик Базинян. Чемпионом организации является мексиканец Сауль "Канело" Альварес, а обязательным претендентом является американец Давид Бененавидас.

В среднем весе Нурсултанов также поднялся с пятой на четвертую строчку средневесов. Чемпионом организации является американец Джермалл Чарло, временный титул принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу. Далее в рейтинге располагаются мексиканец Хайме Мунгиа, японец Рета Мурата и украинец Сергей Деревянченко.

Напомним, что Нурсултанов последний раз выходил на ринг в начале октября в Польше, когда по очкам выиграл у аргентинца Марсело Эстебана Косереса. В свою очередь Ахмедов в сентябре победил американца Габриэля Росадо единогласным решением судей, завоевав титулы IBF North America и WBC Silver.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Ахмедов Али Нурсултанов Мейирим

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:03
Профи-бокс
"На пути к завершению карьеры". Головкин раскрыл главную проблему "Канело"
Сегодня , 07:45
Профи-бокс
В шаге от топ-3. Казахстанцы ворвались в элиту рейтинга WBC в весе "Канело" и Головкина
Вчера , 13:53
Профи-бокс
Украинский супертяж улетел в жесткий нокаут и потерпел первое поражение в главном бою вечера
Вчера , 10:02
Профи-бокс
В команде непобежденного американца отреагировали на новость о бое с Алимханулы
Вчера , 07:57
Профи-бокс
Небитому американцу предложили бой с Алимханулы. Тот уже побеждал казахстанского боксера
17 февраля, 11:41
Профи-бокс
"Казахский король" получил бой против узбекского боксера
17 февраля, 11:07
Профи-бокс
WBC "наказал" Данияра Елеусинова
17 февраля, 08:42
Профи-бокс
Следующий соперник "Канело" вспомнил о бое мексиканца с Головкиным
16 февраля, 10:46
Профи-бокс
Алимханулы отреагировал на решение WBO по новому сопернику
16 февраля, 10:26
Профи-бокс
Стало известно место проведения боя Мейвезера против двукратного чемпиона UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»