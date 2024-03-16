В сети появилось видео нокаута Елеусинова в бою с "Наследником Головкина"

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Сегодня 09:03
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В сети появилось видео боя казахстанского боксера первого среднего веса Даурена Елеусинова (11-3-1, 10 КО) с ирландцем Каллумом Уолшем (9-0, 7 КО) по прозвищу "Король", передает Vesti.kz.

Они возглавили вечер бокса в Нью-Йорке (США). В девятом раунде бой за титул чемпиона по версии WBC Continental Americas завершился досрочной победой Уолша.

Уолш, продвижением которого занимается бывший промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер, в ноябре на Madison Square Garden Theater единогласным решением судей победил американца Исмаэля Вильярреала (13-2, 9 КО). При этом Леффлер смело назвал своего подопечного - наследником GGG.

Что касается Елеусинова, то казахстанец проиграл уже второй бой подряд. Ранее он сенсационно уступил Пиусу Мпенде (9-2, 4 КО) из Танзании.

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