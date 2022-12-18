Сенсацией завершился бой экс-соперника "Канело" за два титула

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Сегодня 10:12
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В Борнмуте (Англия) на Bournemouth International Centre состоялся бой за титулы чемпиона Британии и Британского Содружества в полутяжелом весе, в котором встречались проспект Дэн Азиз (18-0, 12 КО) и экс-чемпион Рокки Филдинг (30-3, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тревожные звоночки для фаворита наступили в шестом раунде, когда Азиз потряс оппонента, но того спас гонг. В седьмом раунде Филдинг оказался в нокдауне.

В восьмой трехминутке Азиз бросился добивать оппонента, после чего угол Филдинга выбросил полотенце в знак капитуляции.

Напомним, Филдинг в 2018 году отобрал пояс WBA World в суперсреднем весе у Тайрона Цойге, а в дебютной защите был брутально нокаутирован Саулем "Канело" Альваресом. 

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Метки:
Альварес Сауль
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