Сенсацией закончился бой чемпиона с рекордом 18-0: он угрожал Алимханулы

В Бирмингеме (Великобритания) состоялся главный бой вечера бокса между чемпионом Британии по версии BBBofC в среднем весе Нейтаном Хини (18-0-1, 6 KO) и другим британцем Брэдом Полсом (18-1-1, 10 КО), передают Vesti.kz.

Боксеры провели в ринге все 12 раундов, по итогам которых судьи зафиксировали ничью (115-114 Полс, 116-113 Хини и 114-114 ничья). Таким образом, титул остался у Хини.

При этом в восьмом раунде Хини был на грани поражения, но каким-то чудом выстоял и не позволил Полсу себя нокаутировать.

Напомним, что ранее Хини заявил о своем желании разделить ринг с чемпионом мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО). "Если я побью Брэда Полса, Алимханулы будет в полном дерьме", - говорил тогда британец.

Также сообщалось, что поединок между Хини и Алимханулы может состояться летом 2024 года.