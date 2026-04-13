Сенсацией и нокаутом за 65 секунд обернулся отборочный бой IBF

Филиппинский боксёр Миэлю Фахардо (14-3-2, 12 КО) одержал досрочную победу над аргентинцем Тобиасом Рейесом (18-2-1, 16 КО) в отборочном поединке за право бросить вызов чемпиону IBF в наилегчайшем весе, сообщают Vesti.kz.

Их бой состоялся в Санта-Фе (Аргентина) и закончился в первом раунде. Поединок продлился 65 секунд, за которые местный фаворит трижды побывал в нокдауне, а завершилось всё брутальным нокаутом.

Добавим, что Рейес, занимавший до боя третью строчку рейтинга IBF, уже проигрывал в элиминаторе — в 2024-м он уступил раздельным решением Феликсу Альварадо, после чего одержал две победы в 2025 году.

Фахардо за год ворвался с 13-й на 4-ю позицию и теперь стал обязательным претендентом для чемпиона IBF в наилегчайшем весе Масамичи Ябуки.