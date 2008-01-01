Семь дней до боя. Головкин показал крутой ролик перед рекордной защитой титулов

Чемпион мира по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) опубликовал ролик перед боем c поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), до которого осталась неделя, сообщают Vesti.kz.

Видео состоит из ярких моментов его предыдущих боев, а озвучивает его сам GGG.

"Каждый бой опасен. Это же бокс. Я никогда не делю мои бои на легкие и трудные", - говорит чемпион.

Напомним, по казахстанскому времени бой Головкина пройдет утром в субботу 19 декабря. Прямую трансляцию поединка из Холливуда (штат Флорида, США) проведут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Головкин проведет рекордную 21-ю защиту своих титулов.

Также в рамках этого шоу бой за титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO проведет казахстанец Али Ахмедов (16-0, 12 КО), чьи интересы представляет GGG Promotions. С полным составом андеркарта можно ознакомиться по этой ссылке.

В Казахстане покажут в прямом эфире чемпионский бой Головкина с рекордной защитой титулов

Кто выступит вместе с GGG? Определились все участники андеркарта вечера бокса Головкин - Шеремета