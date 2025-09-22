За счёт чего Головкин отомстит за Канело и победит Кроуфорда

Бывший чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) дал понять, что рассматривает возможность возвращения на ринг, передают Vesti.kz.

В интервью BoxingScene GGG ответил на вопрос о камбэке: "Да, почему бы и нет?".

Эта фраза сразу вызвала обсуждения среди фанатов, которые заговорили о возможных поединках с топовыми соперниками. Один из самых ожидаемых вариантов - бой с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).

По мнению обозревателя Boxingnews24.com Криса Уильямса, Головкин мог бы навязать Кроуфорду свою фирменную манеру - давление на протяжении всего боя, мощные удары и умение отрезать сопернику пути к отступлению. Подобный стиль уже приносил ему успех: в сентябре 2016 года казахстанец досрочно победил британца Келла Брука, который пытался действовать в манере "ударил и убежал". Тогда Головкин сломил соперника, вынудив его угол выбросить полотенце.

Почему Головкин может быть опасен для Кроуфорда:

разрушительная ударная мощь;

точный и сильный джеб;

постоянное давление и отличная выносливость;

опыт и превосходство в габаритах.

На фоне недавнего поражения Сауля Канело Альвареса в бою с Кроуфордом именно Головкин может стать куда более грозным испытанием для американца. Несмотря на 43 года, он всё ещё сохраняет физическую форму и силу удара, которую продемонстрировал при победе нокаутом над Рётой Муратой в 2022 году.

Примечательно, что сейчас Канело - ровесник Головкина на момент их первой встречи (35 лет). Но тогда казахстанец находился на пике карьеры, в то время как Альварес сегодня выглядит уставшим после множества тяжёлых боёв.

Напомним, что последний бой Головкина состоялся в сентябре 2022 года, когда в рамках трилогии он уступил мексиканцу Саулю Канело Альваресу по решению судей. Их первый поединок прошёл в 2017 году и завершился спорной ничьей, а во втором бою в 2018 году победу по очкам одержал Альварес.

На данный момент Головкин возглавляет олимпийскую комиссию в новой организации World Boxing, а также является президентом Национального олимпийского комитета Казахстана.