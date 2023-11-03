Сбежавший от Алимханулы экс-чемпион выбрал следующего соперника

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Популярный британский средневес Крис Юбенк-младший (33-3, 24 КО) планирует следующий бой провести со своим соотечественником Конором Бенном (22-0, 14 КО), сообщают Vesti.kz.

Предварительная дата их поединка - 27 января. Идут переговоры о его проведении в Лондоне или Кардиффе.

Интересно, что соперники должны были разделить ринг еще в октябре прошлого года, но Бенн попался на допинге. 

Юбенк-младший - бывший чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе. В сентябре 2023 года был признан лучшим в мире средневесом по версии BoxRec.

Ранее Крис уклонился от боя с Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО), объяснив свое решение тем, что казахстанец является малоизвестным боксером. Алимханулы со своей стороны не считает британца хорошим бойцом.

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Алимханулы Жанибек Крис Юбенк-мл

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