Сауль Альварес принял решение по карьере после 64-й победы на профи-ринге

Чемпион мира WBC во втором среднем весе мексиканский боксёр Сауль Канело Альварес (64-3-2, 39 КО) намерен продлить соглашение с саудовским функционером и промоутером Турки Аль аш-Шейхом, передают Vesti.kz.

Канело продолжит сотрудничество с Аль аш-Шейхом

По словам тренера спортсмена Эдди Рейносо, мексиканец заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с представителем Саудовской Аравии и уже обсудил с ним планы на следующие этапы своей карьеры.

"Бой в марте будет последним по контракту, но мы собираемся его продлить. У Сауля есть очень хорошие планы. Он уже разговаривал с Турки, и у них есть большие планы на продолжение его карьеры", — сказал Рейносо La Afición.

Альварес вернулся на победный путь

Напомним, 31 октября Альварес возглавил вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где победил француза Кристиана Мбилли (29-1-1, 24 КО). Благодаря этой победе мексиканец завоевал титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе.

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