Саудовская Аравия задумала революцию в профи-боксе: известны детали проекта

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 13:46
©instagram.com/queensberrypromotions

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведет переговоры с несколькими топ-промоутерами мира. Цель - создание лиги профессионального бокса, которая должна полностью изменить правила игры в боксе, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com

Отмечается, что в обсуждении участвуют промоутеры Эдди Хирн (Matchroom Boxing) и Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions). Речь идет о совместном инвестировании в абсолютно новый проект. Примерная стоимость затеи - 4-5 миллиардов долларов.

Задача PIF - создать структуру, которая объединила бы всех топ-промоутеров бокса. Инициатор проекта - Турки Аль аш-Шейх (председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии). 

О самом формате задумки пока что почти ничего неизвестно. В кулуарах ходят слухи, что речь идет о создании огромного промоушена. Что-то типа UFC, но в боксе. Не исключено, что новосозданная компания откажется от услуг боксерских организаций - WBA, WBC, IBF и WBO.

Напомним, что Саудовская Аравия в последнее время выступает организатором крупных боксерских ивентов. Одно из последних событий - вечер бокса Александр Усик - Тайсон Фьюри, победителем вышел украинский боксер, ставший абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Ожидается, что реванш состоится там же, в Эр-Рияде, в декабре.

Метки:
UFC Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:46
Профи-бокс
Саудовская Аравия задумала революцию в профи-боксе: известны детали проекта
Сегодня , 12:13
Профи-бокс
Ангелина Лукас рассказала, почему выбрала Таиланд
Сегодня , 07:00
Профи-бокс
Лукас сделала заявление о бое с чемпионкой мира
Вчера , 16:30
Профи-бокс
"Казахского короля нокаутов" припугнули экс-чемпионом мира
10 июня, 09:08
Профи-бокс
Боксер с рекордом 21-0 нашел способ апсетнуть казахского чемпиона
10 июня, 08:45
Профи-бокс
Непобежденный боксер собрался потрясти Алимханулы
9 июня, 19:57
Профи-бокс
Мэнни Пакьяо проведет бой с чемпионом японского промоушена
9 июня, 09:51
Профи-бокс
Алимханулы напомнил о сущности бокса
9 июня, 08:55
Профи-бокс
Звезда бокса дебютировала с победы нокаутом в ММА
8 июня, 16:23
Профи-бокс
Синдром Канело? Еще один мексиканский чемпион попался на допинге
© 2008 - 2024 ТОО «EML»