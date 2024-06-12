Саудовская Аравия задумала революцию в профи-боксе: известны детали проекта

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведет переговоры с несколькими топ-промоутерами мира. Цель - создание лиги профессионального бокса, которая должна полностью изменить правила игры в боксе, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Отмечается, что в обсуждении участвуют промоутеры Эдди Хирн (Matchroom Boxing) и Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions). Речь идет о совместном инвестировании в абсолютно новый проект. Примерная стоимость затеи - 4-5 миллиардов долларов.

Задача PIF - создать структуру, которая объединила бы всех топ-промоутеров бокса. Инициатор проекта - Турки Аль аш-Шейх (председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии).

О самом формате задумки пока что почти ничего неизвестно. В кулуарах ходят слухи, что речь идет о создании огромного промоушена. Что-то типа UFC, но в боксе. Не исключено, что новосозданная компания откажется от услуг боксерских организаций - WBA, WBC, IBF и WBO.

Напомним, что Саудовская Аравия в последнее время выступает организатором крупных боксерских ивентов. Одно из последних событий - вечер бокса Александр Усик - Тайсон Фьюри, победителем вышел украинский боксер, ставший абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Ожидается, что реванш состоится там же, в Эр-Рияде, в декабре.