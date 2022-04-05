Абель Санчес, бывший тренер чемпиона IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), рассказал о том, чего хотел добиться от казахстанского боксера во втором бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает "Чемпионат".

Поединок прошел в сентябре 2018 года: судейская бригада большинством голосов отдала победу мексиканцу. Санчес нашел объяснение финальному решению.

"Канело" очень силен как физически, так и ментально. Когда он начинает охоту на вас, он становится другим бойцом. В первом бою Головкин дрался так, как я хотел. Он вышел и бился с ним. Во втором бою он хотел быть боксером и победить за счет навыков.

Когда судья видит, что ты отходишь назад, он подсознательно начинает думать, что соперник бьет тебя. Думаю, это было в четвертом раунде второго боя. Я кричал тогда Геннадию: "Ты не должен боксировать с этим парнем, ты должен с ним драться". Думаю, он просто хотел доказать всем, что он лучше него в плане боксерской техники", - приводит слова Санчеса BoxingScene.

Ранее Головкин высказался о своем противостоянии с "суперчемпионом" WBA в среднем дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 KO).

"Бой по-крупному". Головкин объяснил выбор "суперчемпиона" и намекнул на "Канело"

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