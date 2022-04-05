"Бой по-крупному". Головкин объяснил выбор "суперчемпиона" и намекнул на "Канело"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался об объединительном бою с "суперчемпионом" WBA в среднем дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 KO) в Японии.

Казахстанская звезда профессионального бокса в специальном видео в Facebook прокомментировал не только выбор места для боя с Муратой, но и свое отношение к конкуренту.

"Сразу подумал, что это будет очень масштабно. Очень зрелищно, очень запоминающееся... Скажем так, как-то по-крупному. У боев в Японии есть своя история. Как-то подумалось, что такая история добралась и до меня. Каждый вызов самому себе заставляет тебя двигаться. Заставляет тебя жить. Мне нравятся такие вызовы. Ты чувствуешь свою жизни более полноценной. Ты можешь больше себя познать.

Я сфокусирован больше на этом бое. Не позволяю себе думать о чем-то другом. Не перепрыгиваю этот бой. Не недооцениваю своего соперника. Я наслаждаюсь тем, что рад видеть всю свою команду в сборе. Мы опять в деле и опять все вместе работаем", - подытожил казахстанец.

Добавим, что после победы в Японии Головкин может в третий раз встретиться с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Этот поединок запланирован на сентябрь.

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