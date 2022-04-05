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"Геннадия это не испугает". Тренер Головкина - о факторе японских болельщиков в бою с "суперчемпионом"

"Геннадия это не испугает". Тренер Головкина - о факторе японских болельщиков в бою с "суперчемпионом"
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Джонатан Бэнкс рассказал о том, как казахстанец будет справляться с давлением японских болельщиков в субботнем бою против "суперчемпиона" WBA в среднем дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 KO), сообщает Boxingscene.com.

9 апреля в Сайтаме (Япония) Головкин проведет объединительный бой с Муратой за три титула.

"Мурата - победитель. Он доказал это как олимпийский чемпион, выиграв золотую медаль, и как профессионал, дважды завоевав титул WBA. Мы знаем, что в субботу нас ждет тяжелый бой. Японские фанаты бокса - одни из лучших в мире, они будут болеть за своего национального героя Риоту Мурату, как и положено.

Для некоторых бойцов домашний матч - это бонус. Работая с бойцами из Детройта в зале Kronk, я видел, как они делали в местных боях вещи, которые меня шокировали, показывая уровень намного выше своего обычного. Они получают заряд от толпы в родном городе. Как будто сила поднимается из-под земли и придает им дополнительный импульс. И хотя это может пойти на пользу Мурате, Геннадия это не испугает. Большую часть своей карьеры он дрался на чужой территории. Я помню, как Майкл Джордан набирал 50-60 очков в "Гардене". Игра на выезде, казалось, не беспокоила его. Геннадий такой же. Он знает, что бокс - это тоже бизнес, и некоторые сделки могут быть заключены только в чужом офисе. Но Геннадий никогда не отвлекается. Он так сосредоточен на том, чтобы воссоединить у себя титульные пояса в среднем весе. Геннадий с нетерпением ждет субботнего поединка перед аншлагом", - сказал Бэнкс.

Тренер Головкина раскрыл феномен успеха GGG

Добавим, что Бэнкс тренирует Головкина с мая 2019 года. До этого казахстанец на протяжении девяти лет сотрудничал с другим специалистом Абелем Санчесом.

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Метки:
Головкин Геннадий Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота Бэнкс Джонатан

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