Тренер Головкина раскрыл феномен успеха GGG

Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), рассказал, в чем заключается феномен успеха казахстанского боксера. Его слова приводит Boxingscene.com.

9 апреля в Сайтаме (Япония) Головкину предстоит объединительный бой с "суперчемпионом" WBA в среднем дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO).

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"Это наш четвертый совместный бой. В нашей работе мы опирались на то, чему Геннадий научился, в то же время внедряли те элементы, которые сделали его таким особенным в любителях, работая над основами - таймингом, ритмом и скоростью. В боксе, чтобы оставаться на элитном уровне, ты либо развиваешься, либо умираешь. Головкин не зависит исключительно от силового удара. Я до сих пор помню, как сидел с Эмануэлем Стюардом на любительских турнирах, и мы оба восхищались разносторонними способностями Геннадия на ринге. Он был боксером, обладающим невероятно сильным ударом. Он мог делать все, что хотел.

Ему будет 40 лет и один день, когда в субботу он выйдет на ринг, и он все еще подходит к тренировкам так, как будто он молодой и голодный претендент высшего класса. Он действительно получает удовольствие от работы в тренажерном зале, и это проявляется в его трудовой этике и результатах. Геннадий - настоящий спортсмен", - сказал Бэнкс.

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Напомним, Бэнкс тренирует Головкина с мая 2019 года. До этого GGG на протяжении девяти лет сотрудничал с другим тренером Абелем Санчесом.

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