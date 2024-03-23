Самый уникальный боксер мира установил новый рекорд. Он обставил самого Тайсона

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Сегодня 21:39
©instagram.com/tnkboxingpromotions

43-летний Хесус Эскалера (20-1, 20 КО) из Пуэрто-Рико добился досрочной победы над венесуэльцем Мигелом Вилорией (8-1, 4 КО), передает Vesti.kz со ссылкой на Vringe.com.

Их поединок стал главным на вечере бокса, который прошел в колумбийском Кармен де Апекала. На кону стоял чемпионский пояс по верcии UBO. 

Мигел начал активнее и доминировал первый раунд. Однако Эскалера дождался своего шанса и красивым ударом в голову отправил соперника в нокдаун. Вилория упал и отказался от продолжения боя.

Отметим, что в прошлом году Эскалера провел 19 боев в профи и одержал 19 досрочных побед. Таким образом он побил рекорд легендарного Майка Тайсона, у которого было 18 нокаутов в первый год на профи-ринге.

Эскалера начал свою карьеру в 2022 году. На его счету 20 досрочных побед в 21 поединке. Единственное поражение он также потерпел досрочно.

На его счету титулы WBC Fecarbox, UBO Intercontinental, UBO Latino, ABF West, ABF Mid America и чемпиона Колумбии в тяжелом весе. При этом, Эскалара является президентом своей же промоутерской компании Tnkboxingpromotions.

Метки:
Тайсон Майк Профессиональный бокс
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