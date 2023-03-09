Самый активный мошенник в боксе: Мейвезер раскрыл грандиозные планы

Непобежденный американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер, выступавший в полусредней весовой категории, поделился своими грандиозными планами, передают Vesti.kz.

Он собирается выступить в США, Японии, Южной Корее, Австралии и Германии.

"Пять "выставок" в пяти странах за девять месяцев, и если какой-то бой не состоится, мне все равно заплатят. Я самый активный мошенник в боксе, мои деньги гарантированы", - написал он в Instagram.

Напомним, 46-летний Мейвезер на профи-ринге одержал 50 побед в 50 боях. Карьеру в профи он завершил в 2017 году, сосредоточившись на проведении лишь прибыльных выставочных поединков. Некоторые из них проходили в ОАЭ, Японии и Великобритании.

К слову, в последнем бою Флойд оконфузился.