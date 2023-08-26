Самая сексуальная боксерша Казахстана уверенно защитила чемпионский титул

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Сегодня 08:57
©instagram.com/angelina_lukas1997

Боксерша Ангелина Лукас (5-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, одержала пятую победу в профи, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 26 августа, она провела бой с представительницей Танзании Стумаи Муки (7-3, 0 КО). Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов. На кону стоял принадлежавший Лукас титул чемпионки мира по версии UBO. Бой закончился победой казахстанки единогласным решением судей, при этом во втором африканка побывала в нокдауне.

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Метки:
Лукас Ангелина

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