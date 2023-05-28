Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала заявление о следующем бое

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Сегодня 20:33
©instagram.com/angelina_lukas1997

Боксерша Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана сделала заявление о бое за полноценный титул чемпиона мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Бой за титул чемпиона мира этим летом. Я иду за четвертым чемпионским титулом! Сейчас я набираюсь сил, отдыхаю немного возле пальм и преступаю к тяжелей подготовки. Снова 10 раундов войны этим летом. Меня интересуют только полноценные титулы чемпиона мира! Я буду прославлять свою любимую Родину❤️. И везде говорить Казахи - лучшие в мире бокса!!!", - написала она.

Напомним, в начале мая Лукас встречалась в легчайшем весе с мексиканкой Аной Аррасолой. Поединок был рассчитан на десять раундов по две минуты и продлился всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Лукас. В итоге казахстанка завоевала вакантный титул WBC International.

Добавим, что Лукас выступает в профи с декабря 2021 года. Ранее она также завоевала еще один титул - пояс чемпионки мира по версии UBO.

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Лукас Ангелина Профессиональный бокс
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