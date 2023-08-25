Самая сексуальная боксерша Казахстана прошла взвешивание перед защитой титула и сделала заявление

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Сегодня 07:49
©instagram.com/angelina_lukas1997

Боксерша Ангелина Лукас (4-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, прошла процедуру взвешивания перед боем в профи, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 25 августа, она проведет поединок в Стамбуле (Турция), где будет в первый раз защищать свой пояс WBC International в легчайшем весе. Ее соперницей станет Пауло Стумаи Муки из Танзании (7-3).

"Процедура взвешивания. Я готова защищать все то, что по праву принадлежит мне. Моя первая защита титула чемпионки мира состоится 25 августа. Я готова сражаться! Алга, Казахстан", - написала Лукас на своей странице в Instagram. 

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Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс

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