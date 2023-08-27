Самая сексуальная боксерша Казахстана показала горячие фото в образе Барби

Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-0, 2 КО), которая считается одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, не перестает радовать своих фанатов, сообщают Vesti.kz.
В минувшие выходные Лукас одержала очередную победу в профи. На официальном взвешивании перед поединком, который прошел в Стамбуле, она предстала в трендовом образе куклы Барби. А после боя решила опубликовать в своем Instagram, который насчитывает 1,6 миллиона подписчиков, еще парочку горячих фото подобной тематики.
"Соперница на процедуре взвешивания face to face сказала до словно, что "сожрет меня". А я ответила: "Зубы сломаешь", - написала Лукас.
"Она, наверное, увидела твой хрупкий образ и подумала, что с легкостью с тобой справится, а не тут то было", - написали боксерше в комментариях.