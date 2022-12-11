Самая сексуальная боксерша Казахстана одержала победу в профи и завоевала пояс

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Сегодня 20:40
©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас одержала победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 11 декабря, она провела свой третий бой в профи. Он прошел в Алматы. 

Соперницей казахстанки стала более опытная представительница Танзании Лулу Кайаге. На кону стоял пояс UBO World в наилегчайшем весе.

Бой был запланирован на десять раундов, но продлился всего два - в перерыве Кайаге отказалась от продолжения поединка. 

Для казахстанки, идущей без поражений, это третья победа в третьем бою в профи. Кайаге же проиграла в девятый раз. 

Отметим, что впервые из Казахстана трансляцию проводила платформа DAZN. В главном же бою этого вечера бокса Жанкош Тураров проведет бой за пояс IBO Intercontinental против представителя Венесуэлы Энрике Луиса. 

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Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс

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